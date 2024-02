Prime Video | in arrivo gli abbonamenti con pubblicità | ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Novità per gli abbonatiche da Aprile vedranno comparire gli annunci pubblicitari durante la visione di film e serie tv. La piattaforma streaming sta inviando mail agli abbonati per informarli del cambiamento: dopo l’introduzione dellenel mercato americano, arriverà anche in Italia questa mossa strategica. Il colosso dello streaming ha comunicato che dal 9 Aprile 2024 i film e le serie tv inclusi nell’abbonamento conterranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Poster ufficiale di Hazbin Hotel Charlie in una scena di Hazbin Hotel – ©Questa novità non comporterà un aumento o una diminuzione dell’attuale prezzo dell’abbonamento, che rimarrà invariato. Tuttavia sarà possibile fruire dei contenuti senza interruzioni pubblicitarie pagando un supplemento di 1,99 € al mese, come servizio ...