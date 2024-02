Prime Video cambia gli abbonamenti in Italia | dal 9 aprile aumenta il prezzo o arriva la pubblicità

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Amazonha annunciato i nuovi piani di abbonamento che partiranno dal 92024. Nel piano standard entreranno le: per vedere i contenuti senza annunci bisognerà pagare 1,99 euro al mese in più.

Le pubblicità saranno presenti nei film e nelle serie TV e non potranno essere saltate. Chi non le vuole, anche se già abbonato, deve paga re qualcosa di più ... (dday)

Jesse Williams (credits Eric Michael Roy) Dai panni del dottor Jackson Avery in Grey’s Anatomy a quelli dell’ex marine Daniel De Luca in Costiera , la nuova ... (davidemaggio)

Arriva la pubblicità su Amazon Prime Video . A darne notizia è la stessa Amazon che via mail annuncia ai propri clienti che anche in Italia , a partire dal ... (quotidiano)

