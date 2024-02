Primarie Usa | Trump batte Haley | Biden vince ma monta la protesta per Gaza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) DonaldNikkile prime in Michigan e compie un nuovo passo verso la nomination. Vittoria anche per Joeanche se il voto degli 'uncommitted', i non allineati, supera le aspettative degli organizzatori catturando circa il 15% dei voti. "E' un grande successo per i pro-palestinesi del nostro paese e per il movimento anti-guerra", afferma Abbas Alaeih, il portavoce di Listen...

Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane anche in Carolina del Sud, sconfiggendo la sfidante ed ex governatrice dello Stato, Nikki Haley , che però non ... (tpi)

Trump e Biden vincono le Primarie in Michigan, ma il voto di protesta è un avvertimento per il presidente: Dalla campagna di Biden cercano di rassicurare mettendo in evidenza le debolezze di Trump che, nonostante le vittorie, dimostra di non riuscire a catturare almeno il 30-40% degli elettori repubblicani ...ilmattino

Usa: Primarie Michigan, Biden vince ma sconta l'opposizione dell'elettorato arabo: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto le Primarie presidenziali democratiche nello stato del Michigan con oltre l'80 per ...agenzianova

Trump e Biden vincono le Primarie in Michigan: L’attuale presidente americano e il suo predecessore hanno, infatti, vinto le Primarie dei rispettivi partiti nel Michigan anche se non mancano le sorprese, specie per quanto riguarda l’attuale numero ...newsmondo