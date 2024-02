Primarie Usa Michigan | Biden vince con l' 80% dei voti | ma paga il sostegno a Israele | il 13% vota scheda bianca

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Joeha vinto ledel Partito Democratico nello stato del. Seppur lo spoglio sia ancora in corso, il presidente degli Stati Uniti ha per il momento ottenuto l'80% dei, ma la notizia è la scelta del circa il 13% dire schede bianche come segno di protesta per il sostegn