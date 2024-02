Primarie Michigan | vincono Trump e Biden

Decine di migliaia di elettori nel cruciale stato del Midwest non votano Biden in risposta al suo sostegno a Israele. Tra i repubblicani Trump batte Haley (ilsole24ore)

Joe Biden e Donald Trump hanno vinto con nettezza le rispettive primarie in Michigan , il primo per i democratici e il secondo per i repubblicani. Questo ... (iltempo)

Primarie USA 2024, Biden vince la corsa dei democratici in Michigan. Trump si impone tra i repubblicani: Nessun colpo di scena nello stato federale del Michigan, dove durante la notte italiana del 28 febbraio 2024 si sono tenute le Primarie in vista delle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti ...tag24

Trump e Biden vincono le Primarie in Michigan, ma il voto di protesta è un avvertimento per il presidente: Donald Trump batte Nikki Haley, vince le prime in Michigan e compie un nuovo passo verso la nomination. Vittoria anche per Joe Biden anche se il voto degli 'uncommitted', i non ...ilgazzettino

Primarie Usa: Trump batte Haley, Biden vince ma la protesta per Gaza gli guasta la festa: quelli che in questi primi turni di Primarie hanno votato per Haley. Una cifra non indifferente che potrebbe costargli la vittoria alla Casa Bianca e che, secondo gli osservatori, dovrebbe attirare ...huffingtonpost