Sessant’anni fa (ieri, questione di fuso orario), una storia epocale, di quelle che poi non passano più. E' una lunga storia. È una lunga marcia di ... (ilgiornaleditalia)

Fabio Carucci ha rassegnato le dimissioni per motivi personali da allenatore della Folgore Castelraimondo , formazione che occupa in coabitazione la quinta ... (sport.quotidiano)

Prima al mondo nel settore bancario nella classifica del rating Esg: Cassa Depositi e Prestiti si posiziona al primo posto a livello mondiale nella classifica "Esg Risk Rating" di Morningstar Sustainalytics nei settori di riferimento "Banche" (Prima su 1.036 società) e ...quotidiano

Riassunto: Türk Telekom realizza la Prima distribuzione di massa al mondo di banda larga in fibra definita dal software con Zyxel e Netsia: Sviluppato dalla BB Suite di Netsia, Whitebox OLT di Zyxel si integra nella soluzione di multifornitori interamente personalizzata. BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Türk Telekom, il pioniere della t ...informazione

Al Teatro Modena Salveremo il mondo Prima dell'alba: Lo spettacolo in corso al teatro Modena fino al 3 marzo racconta la vita in una clinica di riabilitazione di lusso, situata in un satellite ...ligurianotizie