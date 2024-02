Presidio davanti la Regione dei lavoratori Softlab | il Governatore De Luca intervenga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Caserta. “Il continuo andirivieni dal Mimit, che va avanti da alcuni anni, non produce uno straccio di soluzione per i circa 200 dipendenti ex Jabil confluiti in. Pertanto le lavoratrici e iinsieme a Fim, Fiom, Uilm, Uglm e Failms di Caserta decidono di intraprendere una serie di iniziative per denunciare la drammatica situazione in cui versano”. Così in una nota firmata dalle segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Uglm e Failms che annunciano per il prossimo venerdì unalla sede dellaCampania a Napoli, in via Santa Lucia. Nell’occasione le lavoratrici e iconsegneranno al presidente della giunta regionale Vincenzo Deuna lettera in cui chiedono un suo intervento diretto nella vertenza “che è frutto di ...