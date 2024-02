Presentatore tv e il compagno uccisi | i coinquilini ignari dormono accanto ai corpi | “Pensavano che il sangue che fuoriusciva da un telone fosse succo di barbabietola”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Emergono nuovi inquietanti dettagli sull’assassinio deltv Jesse Baird e del suoLuke Davies. Il duplice omicidio è avvenuto nei giorni scorsi nel tranquillo quartiere di Paddington a Sydney, e la polizia australiana ha già arrestato l’ex fidanzato di Baird, il poliziotto Beau Lamarre-Condon ma ora si è scoperto che idella vittima hanno dormito inconsapevolmente nella stessa casa insieme ai cadaveri. Secondo la ricostruzione della polizia, i tragici eventi si sono verificati intorno alle 9:50 del 19 febbraio, quando Baird e Davies sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco nella loro villa dal valore di 3 milioni di dollari. Dopo il duplice omicidio, Lamarre-Condon è fuggito, salvo poi tornare sulla scena del crimine più tardi con un furgone a noleggio per disfarsi dei. ...

