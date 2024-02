Preoccupazione per Papa Francesco | di nuovo al Gemelli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) . Si sarebbe trattato di un controllo di routine per verificare la situazione dei polmoni Come ogni mercoledì, il Santo Padre ha presieduto l’udienza settimanale, ma subito dopo a bordo della sua Fiat 500 ha raggiunto il Policlinicosull’Isola Tiberina, che non è la sede principale del Policlinico. Non si tratterebbe di un ricovero – come specifica il Corriere della Sera – ma di “una serie di analisi, probabilmente anche una Tac, per verificare la situazione dei polmoni dopo la «lieve influenza» e il raffreddamento che lo ha colpito negli ultimi giorni”. Le indiscrezioni parlano di controlli programmati che sarebbero già stati svolti, garantendo il rientro del Santo Padre a Santa Marta. In Vaticano non ci sono particolari preoccupazioni, maè pur sempre un uomo di 87 anni. Nei giorni scorsi particolare ...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Elly Schlein e Giuseppe Conte sono sullo stesso volo diretti a Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio alle regionali in ... (liberoquotidiano)

SERIE A - Juventus in ansia per Federico Chiesa: botta alla caviglia e allenamento interrotto: SERIE A - Preoccupazione in casa bianconera: Federico Chiesa ha lasciato l’allenamento di oggi - aperto ai media e ai tifosi - per precauzione, dopo aver subito una botta alla caviglia destra in uno ...eurosport

Papa Francesco al Gemelli per una visita dopo l’udienza generale: Bergoglio è uscito in auto da Vaticano per essere accompagnato poco distante ... La situazione al momento non desta particolare Preoccupazione.tpi

Maltempo: allerta rimane arancione nelle pianure dell'E-R: Rimane arancione l'allerta meteo in Emilia-Romagna nelle pianure reggiana, modenese e bolognese per il propagarsi a valle delle piene dei fiumi. La situazione dei corsi d'acqua è monitorata e non ...ansa