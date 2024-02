Preghiera a Maria | 28 febbraio Immagine comincia a lacrimare e tutti si commuovono

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una mattina, l’anticasul muro della Chiesa di sant’Agostinoe sudare, di fronte a questo fenomeno,si. Sono appena le otto del mattino quando delle donne guardando l’icona della Madonna si rendono contro che sta accadendo qualcosa di straordinario. Siamo a Treviglio, in provincia di Bergamo. Non è l’ennesimo ... L'articolo proviene da La Luce di

Una delle forme di Preghiera più potenti sono le novene. La festa Maria na di oggi ne è una straordinaria testimonianza. Siamo in Spagna, Maria è venerata come ... (lalucedimaria)

Dal 27 al 30 settembre pellegrinaggio diocesano in Friuli: Guidato dall’Arcivescovo, sostituisce quello previsto in Belgio e annullato per impedimenti logistici. Confermati i temi ispiratori: Preghiera, pellegrinaggio popolare, Europa e pace. Il cuore del ...chiesadimilano

La Preghiera, respiro della missione, è il filo conduttore del percorso di incontri on-line organizzato dalla Pontificia Unione Missionaria: Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Inizia giovedì 29 febbraio un percorso di formazione missionaria on line incentrato sulla Preghiera organizzato dalla Pontificia Unione missionaria (PUM) e coordin ...fides

Bra, i Fratini invitano ad un nuovo appuntamento della serie “Così pregava Francesco”: Il tema di domenica 3 marzo sarà “Le preghiere alla Vergine Maria”. Prossimi incontri in programma sempre nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42): domenica 7 aprile “Le lodi ...targatocn