Precarietà e licenziamenti La Cgil alla sfida dei referendum

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Uncon tre quesiti per il mondo del lavoro e uno per l’autonomia. Laprepara il terreno per un voto referendario riguardante iindividuali, lanel mondo del lavoro e gli appalti. L’assemblea generale del sindacato ha votato il mandatosegreteria per avviare questo percorso che mette nel mirino il Jobs Act, ma non solo. I temi infatti andrebbero a toccare diverse leggi, ma una definizione precisa dei quesiti, sia per il loro numero che per la formulazione, dovrebbe arrivare entro il 31 marzo. Laprepara i quesiti sulche riguarderàindividuali,nel mondo del lavoro e appalti Successivamente si procederà al deposito dei quesiti in Cassazione e ...