(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 -all'alt su unprivo die con: è successo ieri pomeriggio, quando due pattuglie del reparto motociclisti, mentre eseguivano dei controlli nella zona del Macrolotto e lungo gli assi viari principali, hanno notato un'auto con alla guida una donna che nonostante l’ordine di fermarsi impartito dagli agenti ha iniziato ad accelerare al fine evidente dire. È iniziato così un inseguimento nel traffico della tangenziale per qualche chilometro da parte delle due pattuglie, che sono riuscite a raggiungere la vettura e a bloccarne la fuga. Agli agenti la donna, cinquantenne italiana, ha anche provato a mostrare unadi una terza persona sulla quale erano state riportate in maniera ...

Prato, scappa all'alt con patente falsa e su un mezzo senza assicurazione: Prato, 28 febbraio 2024 - scappa all'alt su un mezzo privo di assicurazione e con patente falsa: è successo ieri pomeriggio, quando due pattuglie del reparto motociclisti, mentre eseguivano dei ...lanazione

scappa all’alt su un mezzo privo di assicurazione e con patente falsa: Prato – scappa all’alt su un mezzo privo di assicurazione e con patente falsa: ieri pomeriggio due pattuglie del reparto motociclisti della Polizia municipale, mentre eseguivano dei controlli nella ...piananotizie

Forzano una finestra ed entrano in casa: ladri portano via gioielli e ori da 25 mila euro: I malviventi hanno agito approfittando dell’assenza del proprietario mettendo in disordine le stanze dell’abitazione ...messaggeroveneto.gelocal