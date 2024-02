Prato | a fuoco un compattatore per la raccolta dei rifiuti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 - Attimi di paura questa mattina a. I vigili delsono intervenuti intorno alle ore 11, per un incendio che ha coinvolto unper ladei. L’autista, una volta che si era accorto che usciva del fumo dal retro del mezzo, si è fermato nel parcheggio Erasmus di via Genova ed ha scaricato il materiale che stava prendendo, salvaguardando da ulteriori danni il mezzo. L'autista quindi si è messo in sicurezza. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili deldalla sede centrale con una squadra e una autobotte in supporto. L’intervento si è concluso dopo circa due ore. Maurizio Costanzo

Allerta rossa in Veneto, treni sospesi, scuole chiuse a Vicenza: AGI - È ancora allarme per il maltempo che da ieri investe il nord del Paese, con livelli di allerta meteo che vanno dal giallo in Piemonte, Lombardia e Toscana all'arancione in Emilia-Romagna fino al ...msn

In fiamme un compattatore per la raccolta dei rifiuti: intervengono i Vigili del fuoco: Prato - I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina, intorno alle 11, per un incendio che ha coinvolto un compattatore per la raccolta dei ...piananotizie

Violenza su donne: De Poli (Udc), 'onda Giulia non si fermi, più risorse a centri': Dobbiamo continuare a fare rumore. L’onda emotiva di Giulia Cecchettin (ricordo con grande emozione l’ultimo saluto in Prato della Valle a Padova con la presenza di migliaia di giovani…) non può ...affaritaliani