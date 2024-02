“Power 9” | i 9 principi seguiti dalle persone più longeve al mondo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I “9” non sono il solito elenco di cose "giuste" da fare per vivere più a lungo. Quante volte ti hanno detto di bere otto bicchieri d'acqua al giorno oppure ti hanno raccomandato di assumere i giusti integratori? Altri ancora tentano costantemente di affidarti il compito impossibile, ma promettente, di mantenere una mentalità positiva. Oggi l'aspettativa di vita media è cresciuta molto. Secondo uno studio, nel 2023 più di 70.000 americani hanno compiuto 100 anni. Nelle Blue Zone, ovvero le regioni delin cui levivono eccezionalmente a lungo, però, le probabilità di arrivare a 100 anni sono dieci volte maggiori. Questi luoghi, in particolare tra la regione della Barbagia e l'Ogliastra in Sardegna, Okinawa in Giappone, la penisola di Nicoya in Costa Rica e Icaria in Grecia, sono pieni di centenari. Era solo questione ...