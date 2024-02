Potere e sentimento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’epoca è quella rinascimentale, l’ambito è quello politico: in questa cornice si collocano gli accurati studi di Lina Scalisi, docente ordinaria di Storia moderna presso l’Università di Catania. Il tema che la studiosa intende sviluppare in questo saggio riguarda l’importanza del ruolo ricoperto dalle donne appartenenti alle corti italiane del Cinquecento, e dunque risulta essere un argomento assai attuale, oggi che in varie parti del mondo prendono corpo forme di “” femminile un tempo impensabili. Ebbene, la Scalisi ci rende edotti del fatto che anche in epoca rinascimentale il gentil sesso rivestì in svariate occasioni un ruolo assai rilevante, venendosi a trovare in punti cruciali del panorama politico italiano ed europeo. In un momento di particolare irrequietezza per la nostra penisola, si verificarono importanti accordi matrimoniali tra alcune casate del ...