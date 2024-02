Potenza | bus con 40 studenti va fuori strada per evitare lo scontro con un’auto Grave l’automobilista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tragedia sfiorata a Baragiano, in provincia di, dove questa mattina un autobus carico disi è ribaltato sullale provinciale 83, finendo, in una cunetta. Secondo le prime ricostruzioni, la mossa sarebbe stata dettata dalla necessità dilofrontale con un’Alfa Romeo 147. Per questo il bus è uscito dalla sedele adagiandosi sul lato destro. Tutte le persone che erano a bordo dell’autobus si sono salvate. Il ferito piùè l’uomo che era alla guida dell’automobile, che è rimasto incastrato nella vettura. Il 40enne non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il 118 e stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell’ordine coi ...

