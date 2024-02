Potenza | bus con 40 studenti evita scontro frontale e finisce fuori strada | gravi i due conducenti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un bus che stava trasportando questa mattina 40tra i 14 e i 18 anni delle scuole superiori a Baragiano in provincia diè finito. L’autista perre locon un’Alfa Romeo 147 è uscito dalla sedele adagiandosi sul lato destro e i ragazzi sono usciti autonomamente dal pullman, alcuni di loro, soccorsi dal 118 e dai carabinieri della Compagnia digiunti sul posto, sono stati portati in ospedale per degli accertamenti. I feriti piùsono l’autista del bus e l’uomo che era alla guida dell’automobile, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Secondo il direttore del 118 Basilicata ...

