Possiamo fare l’impresa Massai suona la carica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Francesco Tozzi TERRANUOVA "Massimo impegno per la Coppa, ci crediamo fino all’ultimo". È Andreaa dare laal Terranuova Traiana in vista della gara di ritorno degli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Il centrocampista fiorentino è in ottima forma e vuole contribuire assieme ai compagni di squadra nel raggiungimento di uno storico obiettivo per il club valdarnese. Con il gol di sabato contro la Sinalunghese,ha raggiunto capitan Sacconi a quota 6 reti in campionato. "Faccio più gol forse perché quest’anno gioco qualche metro più avanti - spiega - Sono molto contento delle mie performance e spero di realizzare altre reti a vantaggio di tutto il gruppo. In questo periodo il carico di lavoro è elevato tra Coppa e campionato, ma su entrambi i fronti cercheremo di dare il massimo perché ...