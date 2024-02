Porta belle donne ai comizi ma prende solo 27 voti alle elezioni in Sardegna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Non ha funzionato il discutibile format deicon 6ragazze, per sfruttarne il sex appeal e conquistareregionali, di cui si era vantato un candidato inin un audio sessista diventato virale su whatsapp durante la campagna elettorale. Pietro Pinna, capolista in Gallura della Dc di Rotondi nella coalizione del centrodestra sconfitta, ha avuto appena 27 preferenze. In un vocale aveva raccontato di andare in giro con sei sue "amiche" e vestite con "pantaloni in pelle e stivali, due in minigonna e due leopardate, con delle camicieaperte". "Se ti presenti daa fare uno, sei un cane bastonato che non tiene banco", aveva detto il candidato. "Con questo sistema, sfruttando ...

