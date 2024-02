Pontoglio | scontro col rimorchio di un camion | operaio bergamasco muore mentre va al lavoro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(BS). È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di un uomo di 61 anni, residente a Telgate, nella mattinata di mercoledì 28 febbraio in via Giuseppe di Vittorio a. L’allarme è scattato all’alba quando l’uomo in sella alla propria moto si stava recando sul posto di: una volta superato il cancello ed entrato del piazzale, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe però andato a sbattere violentemente contro ildi unparcheggiato. Nonostante indossasse il casco, per il 61enne non c’è stato più nulla da fare: giunto sul posto il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Brescia. Vuoi rimanere sempre ...