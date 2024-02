(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’INDAGINE. Segnalazioni partite dai parenti degli ospiti della «Bramante». Una Oss ai domiciliari, divieto di esercitare per un anno per un’altra operatrice e per due dirigenti. Il gruppo: da parte nostra nessuna tacita tolleranza di illeciti.

Pontida . Sul loro sito si descrivono come una struttura all’avanguardia e con “personale dotato di un elevato grado di sensibilità e di attenzione alle ... (bergamonews)

blitz dei Carabinieri in una Rsa di Pontida (Bergamo) , dove gli anziani venivano vessati. Eseguite 6 ordinanze di custodia cautelare (notizie.virgilio)

La Procura di Bergamo ha indagato per Maltrattamenti le due responsabili della Rsa 'Bramante' di Pontida (Bergamo) e quattro operatrici socio-sanitarie (una ... (fanpage)

maltrattamenti in casa di riposo: “Collaboreremo per ricostruire i fatti, la priorità è il benessere degli ospiti”: Torniamo a parlare dei maltrattamenti in casa di riposo a Pontida. Dopo il blitz di ieri, martedì 27 febbraio, nella casa di riposo Bramante da parte dei Carabinieri, la società ‘La Villa’, che ...araberara

Anziani maltrattati nella Rsa di Pontida: indagate le due responsabili e quattro dipendenti. Le segnalazioni partite dai parenti degli ospiti: I carabinieri intervenuti nella struttura bergamasca, accuse pesanti verso lo staff e controlli dei Nas anche in zona mensa ...milano.repubblica

Pontida, maltrattamenti nella Rsa: sei indagate: L’INDAGINE. Segnalazioni partite dai parenti degli ospiti della «Bramante». Una Oss ai domiciliari, divieto di esercitare per un anno per un’altra operatrice e per due dirigenti. Il gruppo: da parte ...ecodibergamo