Politano | “Ci voleva una partita così | è importante a livello mentale per restare concentrati”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): C’è tempo per recuperare, con Osi è più semplice. Calzona? RispondoMatteo, attaccante del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN il successo per 6-1 sul Sassuolo. Queste le sue parole:: Oggi sapevamo che era fonda, ci mancava la vittoria “Oggi sapevamo che era fonda, ci mancava la vittoria e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Peccato per i punti persi per strada, ma c’è tempo per recuperare“. La vittoria era quello che serviva per sbloccarsi? “Ciuna, èper. Sappiamo di essere forti anche se avevamo perso un ...