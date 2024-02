Polemica Burioni | Bassetti | “Se fosse capitato a me mi sarei chiesto dove ho sbagliato Ma gli studenti hanno rispettato le indicazioni per il pre-esame?”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il virologo Robertoha promosso solo 10su 408 al pre-test dell’di Microbiologia al San Raffaele di Milano. La notizia è diventata virale dopo un video pubblicato da una studentessa della Facoltà di Medicina, che non ha superato la prova. “Non credo che sia normale che unlo possano passare così poche persone, anche perché è unche tuttistudiato con così tanta foga. Ovviamente non è che tutti quanti gli esami di Medicina sono così, però è importante parlarne perché non credo che sia giusto. Vi assicuro che nonpassato l’persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 e 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato”. Questa, come riporta il ...