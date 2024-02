Polemica Burioni | Bassetti | “Al suo posto mi porrei delle domande | ma dico una cosa sugli studenti”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il virologo Robertoè finito nel mirinopolemiche per aver bocciato diecisu 408 al pre-test dell’esame di Microbiologia del San Raffaele. La notizia è diventata virale dopo un video pubblicato su TikTok e poi rimosso da una studentessa che non ha superato l’esame. La giovane, come riporta il Corriere della Sera affermava: “Non credo che sia normale che un esame lo possano passare così poche persone, anche perché è un esame che tutti hanno studiato con così tanta foga. Ovviamente non è che tutti quanti gli esami di Medicina sono così, però è importante parlarne perché non credo che sia giusto. Vi assicuro che non hanno passato l’esame persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 e 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato”. Roberto ...