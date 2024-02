Pnrr | Meloni | ' stiamo facendo possibile | sono ottimista'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Sultutto quello che c'è da fare e iomolto". Lo dice la premier Giorgiaa Tg2post, intervistata dal direttore Antonio Preziosi. "del nostro meglio - assicura la presidente del Consiglio -: abbiamo già speso 45 miliardi delle risorse, in una fase in cui eravamo concentrati soprattutto nella progettazione e sulle gare quindi si entra adesso nel vivo della spesa delle risorse. Abbiamo portato giustappunto nell'ultimo Consiglio dei ministri un ulteriore decreto che consente di semplificare ulteriormente le norme, la burocrazia e di velocizzare la messa a terra dele ci consente di intervenire anche quando cidelle lungaggini".

Energia pulita e gender gap, i grandi dimenticati del Pnrr: Lo stato di attuazione del Piano svela il disinteresse del governo verso alcune iniziative contrarie alla visione del governo Meloni: dall’idrogeno alle ... Sotto il cielo del Pnrr ci sono tanti ...editorialedomani

Istat, Foti (FdI): dati positivi su crescita fiducia consumatori: "C’è un evidente cambio di rotta, perché la tendenza di cittadini e imprese è quella di investire in Italia e questo soprattutto grazie alle politiche economiche prudenti e coerenti del governo Meloni ...primapaginanews

Pnrr: Pd, 'surreale Ciriani che incolpa Parlamento per assenza Fitto in aula': Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Surreale Ciriani che motiva l’assenza aula di Fitto dando colpa al Parlamento, che ha sospeso i lavori per il Congresso del Ppe (come ha chiesto Forza italia). Tradotto: F ...lanuovasardegna