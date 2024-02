Pnrr | Ciriani | ' Fitto disponibile ma no aula per congresso Ppe'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Sia al Senato che alla Camera oggi è stata data la disponibilità del ministroe riferire sulla relazione sul. Il ministro era assolutamentea riferire mercoledì 6 o giovedì 7 marzo. Poi però sia il Senato che la Camera hanno deciso di non fare" in quei giorni "per lo svolgimento deldel Ppe a Bucarest. Prendiamo atto e non commento la decisione legittima del Parlamento, ma sottolineo che il ministroera pronto a riferire". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, sulle proteste del Pd per la mancata informativa del ministro