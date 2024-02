Playstation | annuncia 900 licenziamenti tra i suoi team

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Continua l’annus horribilis per gli sviluppatori, ieri, infatti, Sony hato 900nella divisioneDopo i leak che hanno colpito Insomniac, gli sviluppatori deldi Burbank non hanno potuto nemmeno rifiatare poiché come un fulmine a ciel sereno Sony hato una serie diche impatteranno 900 posizioni neiinterni. Si parla di un taglio del 10% della forza lavoro che si somma agli oltre 6000 layoffs avvenuti soltanto nei primi due mesi dell’anno. Tra le software house colpite vi sono le punte di diamante della produzione del publisher nipponico tra cui Naughty Dog, fresca di cancellazione del loro ultimo progetto e Guerrilla. Il destino peggiore è però quello capitato a London Studio. ...

