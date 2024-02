Pista da bob a Cortina | dubbi sui larici abbattuti | “Sembrerebbero molti di più dei 500 previsti” E parte l’esposto alla Forestale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Quanti alberi sono stati tagliati nel bosco di Ronco, alle pendici delle Tofane, per far postoda bob “Eugenio Monti” per le Olimpiadi Milano-2026? L’abbattimento è cominciato il 20 febbraio, dadella ditta Lgb Forestal service di Luca Ghedina Broco, il fratello dell’ex campione di sci Kristian, ma è stato interrotto dalle copiose nevicate. Per questo il lavoro per la riduzione in pezzi e la rimozione richiede ancora parecchio lavoro. Solo ad operazione avvenuta si saprà il numero esatto dei, eppure stanno crescendo polemiche ed esposti. Cristina Guarda, consigliere regionale di Europa Verde, ha ricevuto le segnalazioni di alcuni cittadini (con foto dal drone), comparando la situazione esistente prima del taglio, e ha presentato una ...