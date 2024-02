Pisa | padre rapisce figlio neonato e fugge | ricerche in corso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unè stato rapito dall'ospedale Santa Chiara di. a portarlo via, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ildi origine straniera. Ci sarebbe però anche la complicità della madre, una cittadina italiana. Sono inleda parte delle forze dell'ordine in tutta la città. Il piccolo doveva essere

Secondo quanto si è appreso, la coppia era nel reparto di neonato logia in attesa dell'incontro con gli assistenti sociali, forse per avviare una pratica di ... (firenzepost)

Neonato rapito all' ospedale di Pisa , si cercano i genitori che l'avrebbero rapito per non darlo in affidamento (notizie.virgilio)

Neonato rapito dal padre dopo il parto in ospedale a Pisa: fuggito in bicicletta per non darlo in affidamento: Un neonato è stato rapito dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. Sarebbe stato il padre a prenderlo dopo il parto e a fuggire via in bicicletta per non darlo in affidamento. Il tutto con la complicità ...notizie.virgilio

Antonella Di Massa, sparita per 10 giorni: non si esclude nessuna pista ma è polemica sulle ricerche: la televisione che diventa parte della storia, in parte risolvendola. “I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate ...napoli.repubblica

Matteo Salvini in carcere da Denis Verdini a Firenze: visita all'ex senatore, padre della fidanzata Francesca: La mattina di mercoledì 28 febbraio Matteo Salvini si è presentato nel carcere di Sollicciano, a Firenze, per far visita a Denis Verdini. L’ex senatore di Ala si trova in cella da martedì 27, per aver ...notizie.virgilio