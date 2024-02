Pisa | neonato rapito dai genitori in ospedale Rintracciato il padre ma della mamma e del piccolo ancora nessuna traccia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ha preso il figlio,di sette giorni, prima di un incontro programmato con gli operatori dei Servizi sociali nel reparto dilogia dell’Santa Chiara di. Lo ha portato via in bicicletta e mentre si allontanava dalla struttura la compagna, madre del bambino, si è allontanata dal reparto. L’uomo è statodai carabinieri mae delnon c’è. I militari non hanno preso nessun provvedimento giudiziario ma tengono aggiornata la procura dei minori. Le ricerche proseguono. La coppia risulta conosciuta agli assistenti sociali. Forse hanno agito temendo che il loro bambino fosse portato via e dato in affido. (Foto copertina immagine di ...

