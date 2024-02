Pisa-Modena 2-2 | i nerazzurri trovano il pari nel finale con Canestrelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 - Un gol diin inferiorità numerica permette aldi riequilibrare una partita che sembrava persa. Prezioso punto all'Arena Garibaldi per come si era messa la partita, ma prestazione non positiva della squadra di Aquilani, fischiato a fine gara con tutti i giocatori. Dopo 2? ilè molto vicino al gol con Abiuso su cross di Palumbo, ma Loria devia in angolo con un intervento deciso. Per un quarto d’ora non succede più nulla. Ritmi alti, ma tanto possesso palla e spazi chiusi. Al 17? si fa male Barberis che viene toccato duro. Al suo posto Aquilani inserisce Veloso. Al 21? Loria compie un altro intervento importante. Il solito Palumbo pesca Gliozzi, ma il portiere nerazzurro dice nuovamente di no. La prima conclusione del, faticosissima, arriva alla ...