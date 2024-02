Pisa e Firenze | consigliera M5S choc | “Gli sputi ai poliziotti? Se li sono meritati”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le polemiche e la tensione crescono attorno alle recenti manifestazioni pro-Palestina ae agli scontri verificatisi tra la polizia e i manifestanti. Ad infuocare gli animile parole, vergognose, che laregionale Silvia Noferi, del M5S, ha rivolto contro idurante il dibattito su due mozioni consiliari relative alle manifestazioni pro-Pal. Noferi si è espressa in termini duri e provocatori. Quasi offensivi. “Gliai? Forse se li”, ha dichiarato lapentastellata. Per poi aggiungere: “Questo è il minimo, perché c’è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata, cari ragazzi di destra”. In Aula si è ovviamente creato il pandemonio ...