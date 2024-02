Pisa | coppia porta via il figlio dall’ospedale | arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Unahato via ilappena natoSanta Chiara di. Il piccolo sembra fosse nato da pochi giorni. I medici stavano svolgendo i controlli di routine. Lalo avrebbeto via eludendo la sorveglianza. Sono intervenuti iper ricostruire cosa è accaduto. Secondo le prime informazioni da confermare lasarebbe seguita dai servizi sociali. (In aggiornamento)