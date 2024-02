Pioggia e maltempo | frazione sott’acqua per il sistema idraulico spento | “Siamo disperati”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Massa, 28 febbraio 2024 – «Ci hanno staccato la pompa e oratutti". L’acqua che non ha fatto sconti ieri a Ricortola quando la forteha dato il buongiorno ai residenti che si sono riversati in strada sotto il diluvio. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo una pompa idraulica, quella per togliere l’acqua in eccesso e scaricarla nel limitrofo canale. Sembra che questa sia stata staccata, in tanti si chiedono da chi, pare sia a causa di un rimpallo di responsabilità tra enti. "Non sappiamo se sia stato il Comune, la Provincia o il Consorzio di bonifica - racconta il residente Corino Tenerani -. Sicuro se fosse stata in funzione non ci sarebbe stato questo problema come da vent’anni a questa parte. Qualcuno ha staccato il filo e addirittura il contatore così ci ritroviamo tutti con le case allagate, per ...