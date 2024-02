Pierluigi Rotta e Matteo Demenego | Tiani SIAP | “assoluzione assassino agenti pagina nera per poliziotti italiani”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Siamo pietrificati e sconvolti dal dolore per l’dell’dei due colleghinella Questura di Trieste. Il lucidodi, tale era quando ha pianificato gli omicidi è stato dichiarato incapace di intendere e volere pertanto non processabile e non condannabile. Il nostro sistema sanzionatorio ha dell’incredibile e certamente va riformato, amara e insopportabile realtà, a cui dobbiamo sottostare. Unatalmenteda farci affermare, che oggi non possiamo dire che vi sia una giustizia giusta in questo Paese. Oggi è una giornata terribile per tutti i, i figli delle stelle sono stati uccisi la seconda volta proprio nel ...

