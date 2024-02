Pichetto | ' decreto su rinnovabili dipende da Commissione Ue'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "IlFer X (sugli incentivi alle, n.d.r.) è nella fase di interlocuzione con laeuropea. Si sta vedendo punto per punto la questione. Spero che il punto di equilibrio arrivi il più presto possibile, ma ilFer X è completo da parte del Ministero". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a margine dell'inaugurazione della fiera delle rinnogvabili Key a Rimini. A una domanda se nel 2024 si ripeterà l'exploit di nuovedel 2023 (5,7 gigawatt), alimentato però dal solare domestico grazie al superbonus al 110%, il ministro ha risposto "non sono frate Indovino. Certamente la massa di denaro che ha mosso il 110% non è ripetibile. Però sto vedendo una vivacità delle istanze che fa ben sperare. ...