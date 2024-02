Piatto ricco | mi ci ficco | la strategia di Calenda | spasimante di Conte

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dicono che non è un vero politico e invece per capire dove va la politica nessuno è meglio di, Carlo. Statista purissimo, nel senso di stare, uno che sta, che vuol rimanere, vuol durare. E per restare, statico, agitato ma immobile dove sta, l’ex coccodimamma, il piccolo Enrico Bottini del Libro Cuore, rampollo tanto per cambiare petulante di buona famiglia, è disposto a fare come il cavaliere che “salì in groppa al destriero e partì in tutte le direzioni”. Sentite che roba: “Alle Regionali correre da soli (…) non è fattibile e non lo faremo più”. Scaricato lo sventurato Soru a favore di un campo larghissimo, sconfinato, come in Abruzzo, cime in Basilicata “dove stiamo facendo un ragionamento”. Il ragionamento, squisitamente politologico, sarebbe “mi ci”, ossia ...