Piattaforme ecologiche hi-tech grazie ai fondi stanziati dal Pnrr

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Discariche 4.0. La prima verrà realizzata a Merate. Il centro di raccolta dei rifiuti di via Ca’ Rossa a Merate sarà sottoposto ad un completo restyling con un investimento di circa 400mila euro. Si tratta del primo dei 45 cantieri che manager e soci di Silea – la municipalizzata provinciale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti - avvieranno su tutto il territorio per riqualificare altrettantiescologicheagli stanziamenti con il. A Merate il progetto prevede la completa riqualificazione interna e la riorganizzazione degli spazi di conferimento rifiuti. Saranno inoltre posate nuove pavimentazioni, nuove recinzioni e cancelli, sistemi di telecontrollo, una nuova tettoia e una nuova rete di smaltimento delle acque reflue. Uno degli aspetti più innovativi è rappresentato dall’installazione di nuovi ...

