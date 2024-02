(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'Inter si gode, trascinatore assoluto dei nerazzurri con 22 in questa Serie A (25 complessivi), ma come nel celebre film...

TMW - Lazio, trattativa con Romagnoli per l'adeguamento del contratto: Alessio Romagnoli sta trattando con la Lazio per il rinnovo. La redazione di Tuttomercatoweb rivela le ultime sulla trattativa: "Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli sta trattando in queste ...napolimagazine

Petrachi rivela: 'Lautaro Martinez era vicino al Torino, avevamo già l'accordo. Ecco perché è saltata': L'EX DS RACCONTA - A svelare il retroscena è Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo dei granata, intervenuto a TV Play. Il dirigente si è espresso prima su Roma-Torino dell'ultimo turno di ...calciomercato

Petrachi su De Rossi: “Ha tutta l’umiltà per fare una grande carriera. Si tenga stretta la panchina della Roma”: Intervenuto su TV Play, Gianluca Petrachi, ex ds della Roma ... Negli ultimi giorni ho letto la sua intervista in cui ha rivelato di aver preso appunti da De Zerbi: questa è la sua forza. Ho parlato ...sportpaper