Petrachi | «Lautaro Martinez l’avevo preso prima dell’Inter! C’era Moggi jr»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è all’Inter dall’estate 2018 e sei anni fa si era chiusa la trattativa col Racing Club, con tanto di missione in Argentina di Ausilio. Madi questo trasferimentoun altro club italiano che poteva prenderlo: lo rivelaa TV Play. PASSAGGIO SFUMATO –dell’Inter, poteva essere del Torino. Lo fa sapere Gianluca, all’epoca direttore sportivo dei granata: «Sì, l’avevamo trattato. Col Racing Club di cartellino avevo avuto un accordo a sette milioni di euro. Lui come agente aveva il fratello di Mauro Zarate, l’ex giocatore della Lazio, e in piùl’intermediario che era Alessandroa cui glielo si può chiedere. Ballavano tre milioni ...

”Roma- Torino è stata una partita che ho guardato con grande attenzione perché ha rappresentato il mio passato. In granata sono stato per dieci anni ed è ... (sportface)

Garlando: "Inter superiore per il gioco di Inzaghi, non per i giocatori. Allegri e Pioli...": "Domenica didascalica quella che ci siamo lasciati alle spalle, perché ha messo in campo insieme Inter, Juve e Milan e così è stato ancora più facile capire perché Inzaghi ha 9 punti in più di Allegri ...fcinternews

Atalanta, Gasperini: "L'Inter sta facendo qualcosa di straordinario, noi abbiamo poco da perdere": "L'Inter sta facendo qualcosa di straordinario, è un recupero, domani la classifica sarà quella definitiva, se vogliamo possiamo dire che abbiamo poco da perdere, tutto quello che può venire può ...tuttojuve

Petrachi show: “Ecco dove allenerà Conte”. Rivelazioni anche su Chiesa e Lautaro: Incredibile rivelazione su Antonio Conte: il futuro del tecnico non sembra essere in Italia ma in Premier League ...calciomercato