Peschiera | due pioppi cadono nel giardino della scuola media | distrutte tre auto in sosta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il maltempo fa crollare due alberi che erano all'interno deldi una. Sono caduti lato strada e hanno danneggiato la cancellata di recinzione e trein. Il fatto sarebbe accaduto dopo l'una di notte in Abruzzi nel cortile, a San Bovio. Nessun danno ha subito l'edificio scolastico e non si sono registrati feriti. "In merito alla caduta dei dueapprendiamo che non si stratta di alberi considerati a rischio schianto e non risultavano ammalorati. Non vi erano quindi motivazioni oggettive per prevedere ciò che si è verificato – dichiara Davide Lauretta, assessore Ambiente ed Ecologia –. La caduta è riconducibile all’incapacità di drenaggio e quindi al cedimento strutturale del terreno, a seguito delle ...