Pescara | terzo ricovero per Zeman | probabile altro intervento

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non sembrano migliorare le condizioni di Zdenek. Il Boemo è stato ricoverato per la terza volta, dopo l’operazione alla carotide in seguito al malore accusato qualche mese fa. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’ex tecnico delpotrebbe essere operato un’altra volta. Ora l’incarico diè ricoperto dal suo vice Bucaro, che resterà sulla panchina della squadra abruzzese almeno fino alla fine della stagione. SportFace.

Pescara: nuovo ricovero per Zeman: Nuovo ricovero per l’ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman (al suo posto ... per il rigetto di uno degli stent inseriti al cuore la settimana scorsa. Sarebbe il terzo intervento in appena due mesi.veratv

Pescara, Trabocchi e zone interne: lo stato della ciclabilità in Abruzzo: Sempre a Pescara c’è attesa inoltre per l’inaugurazione di un ... realizzati in contemporanea con gli scavi per un terzo binario ferroviario, sono emersi i resti di un bastione della fortezza ...bikeitalia

ARRAMPICATA SPORTIVA: LE PICCOLE AQUILANE MASSIMI E SANTILLI CONQUISTANO PRIMO E terzo POSTO A ROMA: Domenica scorsa a Roma, nella palestra Rock it Climbing di Via Biordo Michelotti, Matilde Massimi (classe 2015) ed Aurora Virginija Santilli (2016), hanno conquistato rispettivamente il primo ed il ...abruzzoweb