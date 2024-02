Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU | ecco i decreti di accreditamento AGGIORNATO con Chieti – Pescara | UniMore | Parma | Europea di Roma | Pisa | UniCusano

Formazione iniziale con i 60 e 30 CFU: ecco i corsi attivi per l'anno accademico 2023/24. Saranno 48mila i corsi, coperte tutte le classi di concorso , ma non ... (orizzontescuola)

Dai percorsi abilitanti alle GPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Avvio Percorsi abilitanti docenti, ci siamo: in arrivo il decreto di attivazione, le novità: Novità dal Ministero dell'Istruzione e dal MUR per l'attivazione dei Percorsi abilitanti formativi all'insegnamento.scuolainforma

Dai Percorsi abilitanti alle GPS, cosa succederà nelle prossime settimane QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Giovedì 29 febbraio alle 14:30: Dai Percorsi abilitanti alle GPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale che darà l’avvio alla ...orizzontescuola

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, non si possono frequentare se già iscritti in altro corso con obbligo di frequenza. Eccezioni possibili: Fra le tante domande che sono giunte nel corso del Question Time in diretta su OS TV del 26 febbraio, è arrivata una da parte di un utente che ha chiesto: “Possibile la doppia immatricolazione ai ...orizzontescuola