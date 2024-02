Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU | abilitazione per classe di concorso accorpata varrà anche per l’altra

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)di cui al DPCM 4 agosto 2023: ritardi su ritardi portano oggi l'Amministrazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito ad incontrare i sindacati per l'illustrazione dei decreti che daranno avvio ai. Tutto pronto, o quasi. Il Ministero infatti potrebbe far tesoro delle osservazioni ricevute e modificare i testi sulla base delle proposte sindacali. L'articolo .

Formazione iniziale con i 60 e 30 CFU: ecco i corsi attivi per l'anno accademico 2023/24. Saranno 48mila i corsi, coperte tutte le classi di concorso , ma non ... (orizzontescuola)

Dai percorsi abilitanti alle GPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Dai Percorsi abilitanti alle GPS, cosa succederà nelle prossime settimane QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Giovedì 29 febbraio alle 14:30: Dai Percorsi abilitanti alle GPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale che darà l’avvio alla ...orizzontescuola

Precari raddoppiati in Lombardia in 8 anni, Parente (Uil Scuola Rua): “Sforata quota 31 mila; situazione più critica a Milano”: Parente (Uil Scuola Rua) descrive la situazione della Lombardia: precari raddoppiati in 8 anni. Soluzione: assumere dalle Gps.scuolainforma

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, non si possono frequentare se già iscritti in altro corso con obbligo di frequenza. Eccezioni possibili: Fra le tante domande che sono giunte nel corso del Question Time in diretta su OS TV del 26 febbraio, è arrivata una da parte di un utente che ha chiesto: “Possibile la doppia immatricolazione ai ...orizzontescuola