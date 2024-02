Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si lasciarono? Dopo 10 anni arriva la spiegazione della cantante

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)e Bensi? A distanza di 10dall’addio laha spiegato tutto. Lo ha fatto nel documentario ‘The Greatest Love Story Never Told‘, disponibile per la visione su Prime Video.ha ripercorso le tappesua lunga storia d’amore con Benricordando la dolorosa rottura nel 2004, decisa pochi giorni prima del matrimonio. Ora, a distanza di vent’, i due sono tornati insieme, inaspettatamente, e hanno celebrato le nozze rimaste in sospeso. Davanti alle telecamere di Prime lae attrice ha raccontato: “Ci lasciammo quattro giorni prima del nostro matrimonio, crollammo per la troppa ...