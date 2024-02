Perchè comprare un robot aspirapolvere e faticare di meno

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Scopriamo insieme in questo articolo perchéune automatizzare alcune noiose operazioni Nel campo degli elettrodomestici di ultima generazione, che sono maggiormente smart e godono di una serie di funzioni per il controllo da remoto, isono una vera e propria rivoluzione. Di modelli “base” ne è pieno il mercato: sostanzialmente sono circa 10 anni che alcuni dei grandi brand per l’aspirazione hanno fatto uscire i loro primi modelli, ma l’assenza di alcune funzioni principali all’avanguardia ha ritardato la loro popolarità. Dal loro debutto però, l’evoluzione è stata costante: la prima generazione deitiniaveva già l’ambizione di semplificare la vita delle persone, ma è con le versioni successive che ...