Per un caffè si può venire alle mani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Che ilrenda nervosi non è certo una novità. La conferma ufficiale però arriva da Vicenza, dove gli agenti di una Volante sono dovuti interper sedare una lite domestica che stava sconfinando in vera e propria rissa. Protagonisti cinque cittadini stranieri coabitanti nel medesimo appartamento. Motivo del (vivacissimo) contendere, le modalità da seguire per preparare il. A stragrande maggioranza (quattro coinquilini su cinque) era stato deciso di procedere con la realizzazione di un classicoall’italiana, con tanto di moka già pronta per l’uso. La democratica votazione non era però stata accettata dal quinto personaggio della vicenda che, forse in onore delle proprie tradizioni, insisteva per preparare un infuso in pentola, anche se – gli spiegavano gli altri – in realtà non disponeva del giusto ...