Per la prima volta | il colpo della fregata tedesca agli Houthi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La'Hessen', facente partemissione europea Aspides, ha distrutto due droni appartenenti ai ribelli yemenitisul Mar Rosso. Lo riportano i media di Berlino. Si è trattato del primo intervento da partemarinadall'inizio dell'operazione che ha come obiettivo quello di proteggere le navi mercantili. Il comando operativoBundeswehr ha riferito che le misure difensive hanno avuto successo e gli obiettivi sono stati ingaggiati con esito positivo. "Non ci sono stati feriti o danni materiali a bordo", ha detto il comando operativo, come riporta Habdelsblatt. Si è trattato del primo utilizzo di armi vere da parteMarina...