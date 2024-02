Per il Napoli è di nuovo toto-allenatore | in pole c’è Pioli MediasetSport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Calzona è un traghettatore” sentenzia così SportMediaset ed è sicuramente questa la realtà del tecnico nel momento in ci ha deciso di accettare l’offerta di De Laurentiis per portare a termine questo campionato del. Ma sarebbe altresì stupido non considerarlo nel casting per la prossima stagione nel caso il suo arrivo porti gli effetti sperati e soprattuto restituisca alla squadra la serenità persa quest’anno. Intanto De Laurentiis si è sicuramente già mosso e il suo sogno, quello inseguito fin da ottobre, resta Antonio Conte. Fatto sta che il tecnico ha già più volte rifiutato la proposta del patron azzurro e ci sono poche speranze che possa cambiare qualcosa considerando che Conte implicherebbe due step fondamentali. Innanzitutto un sacrificio economico da parte di De Laurentiis per il suo stipendio e poi un ulteriore impegno per disegnare una squadra che sia ...

Napoli ricorda Ernesto Assante, dagli Almamegretta a D’Alessio: “Mai conformista e per nulla presuntuoso, un gigante partenopeo”: Dilagano sul web le espressioni di cordoglio e di incredulità per un’intelligenza che si è spenta troppo presto. Ma Ernesto Assante era di Napoli e gli artisti hanno sempre avuto per lui un affetto ...napoli.repubblica

Bimbo muore in ospedale, Asl: decesso dopo 35 minuti di rianimazione: A ricostruire l'accaduto è l'Asl Napoli 2 Nord che "esprime profondo cordoglio" per la morte del piccolo. L'azienda sanitaria locale, ricordando che "per accertare le cause del decesso si attendono le ...napoli.repubblica

LBA - GeVi Napoli e Justin Jaworski rescindono il contratto per il 2023/24: La GeVi Napoli ha annunciato la rescissione del contratto valido per il 2023/24 con Justin Jaworski. Arrivato in estate, il classe 1999 ha messo a segno 9.3 punti di media in 12 gare prima di ...pianetabasket