Pensieri stupendi | come rimediare alle rughe della fronte Dette del pensatore

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I DELFINI sì che hanno testa e, soprattutto, sannousarla. Perché, oltre a tenere uno dei due emisferi sempre vigile (anche nel sonno), li fanno lavorare in perfetta armonia. Il nostro cervello invece è poco collaborativo (condizione che stimola la nascita diglabellari). «L’emisfero destro, emotivo e creativo, e il sinistro, razionale e organizzato, non dialogano molto tra loro. Tanto che per metterli in relazione sono state create speciali cuffie in grado di emettere suoni binaurali, cioè frequenze musicali che stimolano concentrazione e riposo», esordisce la dottoressa Emanuela Bartolozzi, che in Ema Bart, la linea di skincare da lei creata, ha travasato le sue competenze in medicina non convenzionale e ambientale. Sarà per questa ...